LA DIRECTORA DE ASUNTOS LEGALES HABLÓ DEL ALCANCE DE LAS NUEVAS MEDIDAS RESTRICTIVAS

Había mucha expectativa frente a las nuevas medidas que aplicaría el Municipio de Bragado para contener la suba de casos de Coronavirus, pero la decisión del Gobierno local de adherir al decreto provincial calmó las aguas. Con el objetivo de ampliar la información acerca de las nuevas medidas, «El Megáfono» conversó con Karina Caballero, directora de Asuntos Legales.

“Principalmente lo que establece es la limitación en cuanto a las reuniones sociales y familiares, estas se reducen a un número máximo de 10 personas, cuando antes estaba establecido hasta 20”, aclaró la funcionaria, y señaló que fueron limitadas en sus horarios las actividades culturales, artísticas, deportivas, familiares, sociales, recreativas y comerciales (no se permiten de 1 a 6 de la mañana).

En otro tramo de la entrevista, Caballero mencionó que las actividades productivas o industriales no serán limitadas por esta franja horaria, ya que son considerados oficios esenciales por el decreto nacional. “Va a regir hasta el 31 de enero. Estoy coincide con la fase que estamos atravesando”, comentó.

“Apunta restringir el tema del contacto y que no se realicen (reuniones sociales y familiares) en los horarios no permitidos, para bajar el riesgo que genera el no cumplir con los protocolos”, enfatizó Caballero, a lo que agregó: “El decreto provincial no establece la prohibición expresa de circulación, teniendo en consideración que están afectadas por el circuito productivo”.