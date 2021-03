LA EX DIRECTORA DE LA ESCUELA 502 TAMBIÉN SE OPONÍA AL TRASLADO: “VOLVER A 501 ES UN RETROCESO”

Compartir en...

Minutos antes de que tomara estado público la decisión de mantener la Escuela Especial N°502 en su respectiva sede, BRAGADO TV entrevistó a la ex directora de la institución, Claudia Borda (cumplió el cargo hasta noviembre del 2020). En tal sentido, manifestó su disconformidad con la propuesta de las autoridades locales ya que consideraba que “volver a 501 es un retroceso”. Finalmente se logró lo que quería, ya que la institución continuará en el mismo edificio y se realizarán las obras de ampliación previstas.

Según indicó la ex Directora, “yo siempre me opuse al traslado, pero no por un capricho, sino porque históricamente las escuelas especiales funcionaron en las afueras de la ciudad”. Sostuvo que el traslado a la zona céntrica fue un “logro muy importante” y nombró los beneficios que implica la inclusión para los alumnos.

En otro tramo de la entrevista, apuntó contra la presidenta del Consejo Escolar, Verónica Tucci tras asegurar que “la calidad educativa no se mide por el lugar donde uno está, sino por la interacción que tiene el alumno con el maestro”. Reconoció que el lugar es acotado y que debían cambiar a los chicos en el piso, aunque aclaró que “la comodidad la hacíamos nosotros porque cuando hay vocación docente uno se arregla con lo que tiene y lo que puede”.

Confirmó que hubo un proyecto de ampliación en el que trabajaron Alfredo Quiroga como jefe Distrital y la ex inspectora Mónica García. Sostuvo que en la institución siempre anhelaron concretarlo, aunque afirmó que las actuales autoridades “no lo tuvieron en cuenta”. También denunció ausencia de la mayoría de los consejeros escolares, ya que sólo habrían sido escuchados por María de los Angeles Sola.