La familia de Félix Maldonado denuncia irregularidades en el Hospital Municipal y en 9 de Julio

Este jueves por la mañana, Alejandra Maldonado, hija del entrañable artista Félix Maldonado, dialogó en Bragado TV: Primera Edición acerca de las distintas irregularidades que sufrieron con la atención de su padre días antes de fallecer. En principio, denunció falta de comunicación por parte del Hospital Municipal San Luis, ya que cuenta que no les comunicaron acerca del traslado de su padre a 9 de Julio para colocarle un stent. En ese momento, Alejandra relata que se acercaron al Hospital Municipal para pedir explicaciones y junto con su familia, el médico terapista les informa que la operación había sido exitosa, pero minutos más tarde se comunicó telefónicamente con ellos el médico que había hecho la operación para contarles que lamentablemente había fallecido. A ello, también se le suma el hecho de que no pudieron reconocer el cuerpo de Félix ya que para cuando ellos llegaron a la ciudad de 9 de Julio, el cuerpo ya había sido trasladado a Bragado sin el consentimiento de la familia. “Cuando llegamos a Bragado nos fuimos a la cochera a llevarle ropa para que lo pongan en el cajón, y cuando llegamos nos encontramos que habían cerrado el cajón. Nunca lo vimos, no sabemos si el que estaba adentro era realmente mi papá”, relató Maldonado.