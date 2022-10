La Fiesta del Caballo, desafía a la lluvia

Sábado 8 de octubre de 2022, 51 edición de la Fiesta Nacional del Caballo, y la lluvia no podía decir ausente en una Fiesta del Caballo y a pesar de que hacía casi 8 meses que en Bragado no llovía, el agua apareció y como no podía de otra manera, lo hizo en el marco de la Fiesta Nacional del Caballo.

En la noche del viernes, la primera jornada de espectáculos artísticos en el escenario mayor de la fiesta, cayeron algunas gotas, con una fuerte tormenta y que se reflejaba con grandes relámpagos que se veían sobre el cielo.

La mayoría de los asistentes, desafiaron a la lluvia y a la tormenta y se quedaron ubicados frente al escenario que en esta edición se encuentra ubicado, paralelo a la calle Belgrano, ya no en la esquina y sobre la vereda del Colegio Nacional.

Espectáculo totalmente gratuitos, sin sillas como fue siempre, salvo aquellas personas que se lleven reposeras para pasar un grato momento fuente al escenario.

Pese a la lluvia de la madrugada, la primera noche de música llegó a su fin tal cual se había programado con el cierre de la bragadense, Sonia Vega, que volvió a su ciudad natal para llevarse muchos aplausos.

También, en la noche de sábado cantó el jovencito Dante Crivelli junto a sus músicos, Nuevo Rumbo de Bragado, actúo el Ballet Municipal Estampas Nativas y el Ballet Municipal InterGrarte.

Esta jornada de sábado, la lluvia comenzó alrededor de las 13:00 horas, previamente con mucho frío y un fuerte viento.

LA NOCHE DE HOY SÁBADO

Confiamos que la noche de este sábado la lluvia se hará a un lado y permitirá que todo se desarrolle con normalidad. En muchas veces de las ediciones de la fiesta, Dios ha demostrado ser gaucho y argentino y esta vez no será la excepción.

En esta noche de sábado a partir de las 21:30 horas, pisará sobre el escenario, una intérprete que lo dejó todo en el programa Canta Conmigo Ahora, nuestra querida Paloma Angione, dejará su delicada voz, su dulzura sobre el escenario, esta cantante que dejó muy bien representado a Bragado en el programa de Marcelo Tinelli, llegando a estar entre los 10 mejores.

También en este sábado con el cierre de la noche estarán sobre el escenario “Los Nombradores” del Alba” que tiene a Facundo Toro como su principal referente.