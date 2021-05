La gimnasia artística también se adaptó con clases al aire libre

Compartir en...

Este mediodía, Rocío Ochoa dialogó con ‘Bragado TV’ para dar detalles acerca de la modalidad que han adaptado para seguir entrenando a pesar de las nuevas restricciones. Afortunadamente, el gimnasio cuenta con un espacio propio al aire libre para desarrollar sus actividades y mantener el entrenamiento con grupos reducidos.

“Por suerte yo en mi gimnasio tengo un lugar afuera que nunca me imaginé que lo iba a estar utilizando de esta manera y que me iba a venir tan bien, es el lugar donde los papás van a buscar a las nenas y siempre esperan”, explicó la profesora. Ochoa también mencionó que existía la posibilidad de trasladar las clases a la pista de salud, pero como es una práctica que requiere de muchos materiales no iba a resultar conveniente.

Con respecto a los horarios, las clases se dictan a partir de las 14 horas hasta las 18, aproximadamente, ya que luego comienza a hacer mucho frío. “También tenemos en cuenta los horarios de salida de las escuelas, las nenas que salen a las 17, 17:10 tienen que ir”, detalló.