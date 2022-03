La OMIC conmemoró el Día Mundial de los Derechos del Consumidor

En la mañana de este 15 de marzo la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) conmemoró el Día Mundial de los Derechos del Consumidor: instaló una mesa de atención frente a su sede (Rivadavia al 1259), con el objetivo de brindar asesoramiento y promover los derechos de los consumidores y usuarios.

La titular de la Oficina, María José Sosa, dialogó con el móvil de BRAGADO TV y comentó: “vamos a continuar por los barrios y en distintos puntos de la ciudad. Vamos a estar en Las Violetas, 25 de Mayo, Fonavi I y II, Michel. Serán 9 en total, Lo vamos a ir informando”. En esta ocasión, además de brindar folletería, entregaron focos de bajo consumo.

Respecto a las preguntas que recibieron en los barrios, indicó: “se acercó gente, hacen consultas de distinto tipo como la energía eléctrica, la tarifa social, o algunos conflictos a resolver con bancos”, y agregó: “a veces no informan en las entidades bancarias o los comercios, entonces la gente pregunta si puede reclamar. Muchas veces falta eso. Vienen acá con cuestiones que no nos competen o sobre las que no tenemos facultad, pero nosotros obviamente tenemos que derivarlos”.

Cabe señalar que la OMIC funciona en la calle Rivadavia al 1259, de 8 a 13 horas. La línea telefónica para su contacto es 541216, pero también pueden consultar vía WhatsApp al número 2342 505572.