LA OPINIÓN DE EXPÓSITO SOBRE EL PROYECTO OPOSITOR DE REDUCIR LOS SALARIOS DE LOS FUNCIONARIOS

En el marco de una entrevista con EL MEGÁFONO, esta mañana el presidente del Concejo Deliberante, Aldo “Titi” Expósito, se refirió a distintas cuestiones de importancia que analizará este viernes el Cuerpo Legislativo. Por un lado, habló de los proyectos de ordenanza Fiscal e Impositiva y, por otro, del Presupuesto para el 2020. Además, opinó sobre la iniciativa planteada por Germán Marini (Frente de Todos) de reducir un 30% los salarios de los funcionarios municipales y congelarlos por 6 meses.

Expósito explicó que este 27 de diciembre se hará la Asamblea con los mayores contribuyentes para proceder con la última instancia que se requiere para la aprobación total de la ordenanza Fiscal e Impositiva. Contó que será por la mañana y que a la tarde se tratará el Presupuesto en una Sesión Extraordinaria.

Sobre el Presupuesto no dio grandes precisiones. Sin embargo, indicó que prevé un monto de 1535 millones, de los cuales el área de salud acaparará el mayor porcentaje. Dijo que contempla obras de pavimento y cordón cuneta, y también aclaró que “estamos un poco atados a la decisión provincial en cuanto a la transferencia de recursos para obras públicas de mayor magnitud” ya que “tanto Nación como Provincia aún no cuentan con un presupuesto”.

Por último habló del proyecto de Marini. Consideró llamativo que proponga una iniciativa que a él no lo incluye, ya que, de la manera en que está planteado, el ajuste sólo abarcaría las dietas de los ediles y no los gastos de representación de los concejales, cosa que no contempla a Germán debido a que él no posee dieta. No obstante, aclaró que desde el Concejo Deliberante ya se han venido reduciendo los montos porcentuales debido a que años atrás abarcaban el 3,5% del presupuesto y hoy rondan en el 1,67%. También consideró que los salarios son justos para quienes cumplen correctamente su función y se describió a él mismo como un ejemplo.

