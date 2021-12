La opinión del “Chapu” sobre el debate de la laguna y sobre la necesidad de que Emma siga en el Hospital

El concejal Jorge “Chapu” Fernández se refirió esta mañana a distintos temas que surgieron en la última semana en el marco del Presupuesto 2022. Anticipó su opinión acerca del debate que quiere instalar el gobierno sobre la laguna y también hizo un comentario sobre el aumento de tasas. Además, reiteró su opinión acerca de la necesidad de que Emma Elizalde continúe trabajando como médica en el hospital.

Según el edil, “estamos tratando de hacer las cosas a conciencia y de interiorizarnos lo más posible –sobre el Presupuesto 2022-“. No obstante, dijo haber hecho un cálculo diferente al que mencionó el funcionario Gustavo Ripari sobre el aumento de tasas (había anunciado un 48% dividido en dos tramos): “si vos tomás la última paga de este año con la que se va a pagar en mayo, a mí el incremento me da un porcentaje un poco mayor”, dijo; no obstante, aclaró que puede estar equivocado, motivo por el que indicó: “quiero corroborar que esté bien”.

En cuanto a la propuesta del gobierno de concesionar espacios de la laguna, el Concejal fue contundente: “soy partidario de que si algo va a dar ganancia y es con un recurso municipal, que gane el Estado Municipal y sino por lo menos que sea parte”. Sostuvo que “es una pena privatizar por privatizar cuando nosotros tendríamos que tener la capacidad de explotar nuestros recursos, generar los ingresos y enriquecer las arcas municipales”.

Sobre el final, aseguró que su mayor preocupación de cara al 2022 es la pandemia. En ese marco, deseó “que el rebrote no nos agarre en el hospital con pocos médicos”, motivo por el que se mostró disconforme con que se hayan desplazado algunos profesionales y que se licencie a Emma Elizalde. Consideró que hay caminos posibles para que su compañera pueda continuar trabajando en el nosocomio (dijo que hay precedentes) y reconoció que “puede haber un problemita con el Tribunal de Cuentas”, aunque aclaró: “no es nada imposible de solucionar”.