LA PALABRA DE ACUÑA TRAS LAS DUDAS SOBRE QUIÉN GANO LA INTERNA PROVINCIAL DE LA UCR

Compartir en...

email

Sigue la tensión en la Unión Cívica Radical debido a que Gustavo Posse no reconoce el supuesto triunfo de Maximiliano Abad como presidente del Comité Provincia. Aspira que se realice una nueva contabilización de las actas del escrutinio y un recuento de los votos en ciertos lugares, pero obtuvo la negativa de un sector de la Junta Electoral, por lo que radicó una denuncia. Al respecto se refirió el presidente saliente del Comité local, Rafael Acuña, quien explicó que Gustavo Benalal no podrá asumir hasta que no se definan las autoridades provinciales.

Acuña (pertenece a la línea de Posse) manifestó que “al día de hoy no hay un resultado definitivo”. Dijo que “esta situación que estamos atravesando daña la imagen de la Unión Cívica Radical, -ya que- lo ideal hubiese sido que el mismo día lunes hubiéramos podido anunciar sin ningún margen de duda o de error quién fue elegido presidente del Comité Provincia”.

Hizo repaso de los diferentes acontecimientos que sucedieron desde el pasado domingo (consideró “lamentable” acciones del Comité Provincia y de tres miembros de la Junta Electoral) y resaltó que Posse desconoce la victoria de Abad debido a que se considera ganador por 500 votos de diferencia.

Según Acuña, “esta situación no es legal, -y- no es bueno que esté pasando en el radicalismo”. Además ahondó sobre las consecuencias que trae a nivel local, como por ejemplo la imposibilidad de que Gustavo Benalal asuma como presidente a pesar de que lideró una lista única y que el Comité local ya reconoció su triunfo.