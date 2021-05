La palabra de algunos comerciantes que participaron en el bocinazo

Compartir en...

Muchos son los comerciantes de diversos rubros que participaron ayer en el bocinazo contra las medidas restrictivas que perjudica su forma de trabajo. Por tal motivo, BRAGADO TV estuvo en el lugar y entrevistó a algunos de ellos, quienes explicitaron su malestar por las decisiones de las autoridades. Exigen poder abrir con los protocolos que se venían aplicando.

Vale recordar que hasta el 30 de mayo la mayoría de los rubros esenciales sólo pueden trabajar con un aforo del 30% entre las 6 y las 18hs, mientras que los no esenciales deben limitarse a las modalidades de retiro en puerta (“take away”) o delivery en la misma franja horaria o hasta las 23hs en el caso de los gastronómicos.

“No es posible que a los 420 o 430 días que llevamos de pandemia, todavía no sepan cómo se frena todo esto”, indicó uno de los comerciantes que se movilizaron. Consideró que se le está quitando la libertad de trabajo, por lo cual opinó que “tenemos que salir a protestar, no podemos quedarnos de brazos cruzados”.

Por su parte, un gastronómico manifestó que “la situación no da para más, nos parece totalmente discriminatorio que algunas actividades sí y otras no”. Recordó que “todavía no pudimos salir de lo del año pasado” y remarcó que la decisión tomada le parece “totalmente injusto”. Además, añadió: “la política no tuvo ningún gesto; no hicieron las cosas que tenían que hacer: no consiguieron las vacunas, no se bajaron el sueldo y nos toman el pelo a los ciudadanos comunes que trabajamos y que producimos”.

En lo que respecta a un propietario de una cervecería, indicó que su reclamo es nombre de “todos”. Contó que es su única forma de tener el sustento para su familia y que el delivery es sólo un “paliativo” que resulta insuficiente.

Otra comerciante dijo entender la situación de la pandemia, pero aclaró que ellos también necesitan trabajar. “Siempre nos encierran a nosotros primero y tenemos que seguir pagando impuestos”.