La palabra de bragadenses que estarán en el Gran Premio Argentino Histórico

Este domingo 24 comenzará la 18° edición del Gran Premio Argentino Histórico y ante su cercanía, BRAGADO TV entrevistó a algunos de los bragadenses que participarán en el destacado evento automovilístico.

En diálogo con nuestro medio, Marcelo Pérez de Rosa señaló estar ansioso y dijo: “este año terminamos en tiempo y forma”, a lo que añadió: “creemos que está en condiciones”. En esa línea, continúo: “esperemos que la suerte nos acompañe, pero a veces el destino te dice que no y no tiene nada que ver con el factor humano, son fierros”.

Pérez de Rosa competirá con un auto que tiene casi 60 años (Coupe 1962), con la compañía de Francisco Suárez. El mismo, mencionó: “acá estamos, esperando que llegue el domingo para largar, estamos muy concentrados y preparados para esta difícil carrera”.

Pedro Quintas también fue consultado por su participación, y remarcó: “estamos con las mismas expectativas de siempre, de dar la vuelta. Que el auto no se rompa, no perderlo y poder volver. Siempre pensando en el auto y este es nuevo”.

Alberto Fernández, quien fue entrevistado hace unos días por BRAGADO TV, indicó: “a pesar de ser un Gran Premio más corto, es más penoso por la altura y las horas que hay que estar arriba del auto”.