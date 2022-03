La palabra de Camila Fontela tras ser electa la Soberana de los Ferroviarios

Tras ser elegida como la Soberana de la Fiesta del Ferroviario de Mechita, la mechitense Camila Fontela fue entrevistada por BRAGADO TV: EDICIÓN CENTRAL. Durante el diálogo con Marcelo Méndez se expresó sobre la festividad y esta nueva edición que trajo cambios innovadores.

“Estoy muy orgullosa de poder representarlos. Estoy muy feliz de ser mechitense y que toda la gente me apoye como me apoyo esa noche. Es hasta el día de hoy que me siguen mandando mensajes”, contó la joven.

Respecto a la camaradería que suele haber entre las concursantes, remarcó: “las chicas eran un encanto todas, fue un ambiente muy lindo en donde se sintió una conexión desde la mañana. Fue una experiencia divina, un saludo para ellas y espero volver a verlas pronto, al igual que a Jonathan”.

Vale mencionar que esta edición contó con un gran cambio: ya no hay reina, sino que se eligieron dos embajadores culturales y una soberana, titulo que ahora ostenta Fontela. Jonathan Musa, arequero de 29 años, es el primer embajador hombre que tiene la fiesta. Ambos deberán representar el evento y a la localidad en otras celebraciones.

“‘Joni’ se animó e incentivó a los chicos, que no piensen que es sólo para mujeres porque todos tenemos el mismo derecho. Para los chicos y chicas de mi pueblo, voy a hacer que se animen y que vivan esta experiencia divina”, sostuvo Fontela.