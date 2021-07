La palabra de Emma Elizalde y el “Chapu” Fernández tras postularse como concejales

Compartir en...

email

Una de las dos listas del Frente de Todos que competirá en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), es la que encabezan la médica Emma Elizalde y el abogado Jorge “Chapu” Fernández. Este mediodía fueron entrevistados por el noticiero BRAGADO TV, donde contaron su alegría por encarnar un proyecto para el electorado.

Emma reconoció que “no ha sido una decisión fácil” y dijo estar sorprendida por el pedido de sus compañeros para que liderara la lista. “A mí me hubiese gustado que encabece Jorge –Fernández- o Guillermina -Lhospice-, que era lo que se barajaba primero”, dijo. Sin embargo, aclaró que allí no hay nadie que pretenda protagonismo ya que mantienen “una relación transversal” donde “se escucha a todos”.

Según la médica, “siento que de alguna manera se buscó que en uno de los primeros puestos esté alguien que represente a la salud o que haya trabajado en la pandemia”. Lo interpretó como una especie de reconocimiento a la función, e indicó que su idea es no es tratar la salud únicamente desde la enfermedad o cuestiones de esa índole, sino también plantearlo desde una mirada más social. Contó que proyecta no dejar su trabajo en Hospital, sino combinarlo con la función de concejal si llegara acceder a una banca.

En lo que respecta al “Chapu”, dijo que “costó mucho” convencer a Emma para que se animara a participar en política partidaria. Sostuvo que es necesario que más bragadenses se involucren ya que “una sociedad no se cambia desde la indiferencia”. “Creo que se equivocan las pocas personas que dicen ´qué lástima que Ema se metió en la política´; necesitamos muchas Ema´s”, añadió. Además, enfatizó la importancia “que tenga ese lugar que tiene que tener la mujer”.

El dirigente dijo no tener ambiciones de llegar a convertirse intendente, aunque reconoció que el objetivo de su espacio es “llegar al 2023 para ser gobierno”. Para eso habló de las intenciones de “formar equipos competitivos para ofrecerle al electorado bragadense una alternativa realmente superadora para salir de Bragado que hoy sufrimos”. Afirmó que lo fundamental es “que -el proyecto- lo encarne quien mejor llegue en el 2023, -porque- acá lo importante no tiene que ser la persona”.