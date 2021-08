La palabra de Kevin Candela tras su triunfo en San Juan

Compartir en...

email

El fin de semana pasado, el piloto bragadense Kevin Candela se convirtió en protagonista al coronarse como ganador de la octava fecha del TC Pista, subiendo por primera vez a lo más alto del podio tras 48 carreras.

“Costó muchísimo, fue un sacrificio muy grande pero por suerte se nos dio en San Juan, algo pendiente que teníamos acá porque los años anteriores habíamos funcionado bárbaro, el año pasado se nos había escapado por poco”, contó en diálogo con Enrique Giannino en ‘Bragado TV al Mediodía’.

El piloto local además compartió sus sensaciones al momento de posicionarse en primer lugar, tres vueltas antes del fin de la carrera. “Cuando quedo primero me avisan que falta 3 vueltas y parecía que no iba a terminar más, y después cuando me bajaron la bandera me empiezan a hablar por radio, escucho que estaban todos a los gritos acá en los boxes y no pude hablar, tuve que esperar dos o tres curvas y ahí empecé a hablar, estaba lagrimeando, se me hizo muy difícil pero fue una sensación muy linda.”

Candela aprovechó la oportunidad para mostrar el box donde preparan a “La Pantera”, vehículo con el cuál seguirá compitiendo en lo que resta de la serie, pero que ya le ha dado otras alegrías debido a que en otra oportunidad, el bragadense había llegado en segundo lugar en otra carrera en el mes de marzo.

Tras mostrar en cámara al equipo que lo acompaña y con quiénes trabaja codo a codo, Candela dijo que “faltan dos carreras y va a ser difícil, pero lo único que tengo en mente es funcionar bien y ser protagonista, después si entramos a la copa se va a dar sólo, y si no vamos a pelearla igual porque podemos entrar en el último minuto.”