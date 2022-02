La palabra de la mujer que sufrió un brutal ataque con un machete: “fue una cosa de terror”

Gran conmoción ha generado en Mechita el feroz ataque que sufrieron una mujer y su perro por parte de una persona que ingresó al patio de su vivienda con un machete. Esta mañana la mujer fue entrevistada por EL MEGÁFONO, donde contó cómo fue lo sucedido. También mostró fotos de las importantes lesiones que recibió.

La mujer se llama Juana Borranouo, tiene 68 años y vive en la avenida Quintana y Urquiza. Contó que “me estaban matando al perro, -entonces- yo salgo a defenderlo y me atacaron”.

Explicó que tanto ella como su perro estaban envueltos en sangre ya que ambos recibieron heridas profundas. El atacante era un masculino, aunque sospecha que estaba acompañado por otra persona porque decía cosas mirando hacia atrás (en dirección a la calle), e incluso alguien le habló en los instantes previos a la fuga.

Juana lamentó que “fue una cosa de terror lo que he vivido”. Considera que no se trató un intento de robo, sino una consecuencia de que el atacante estaría drogado. Varias veces enfatizó que no quiere señalar a nadie por temor a equivocarse, pero desea que se haga justicia.

Afortunadamente, Juana ya recibió el alta. Sin embargo, le resta un largo tiempo hasta reponerse ya que la mayoría de las heridas fueron importantes y debieron colocarle 27 puntos. “Tengo un puntazo arriba del pecho que no llegó a ser profundo, (…) un corte profundo en la parte de atrás de la carótida y cortes en los brazos”, dijo.

• ACLARACIÓN: todas las fotos fueron editadas debido a que pueden afectar la sensibilidad de las personas.