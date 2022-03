La palabra de Patricia Feloy tras el ataque a su casa: “me presionan para la renuncia”

Luego de las pintadas que sufrió en su casa la secretaria General de ATE, Patricia Feloy, donde alguien la amenazó de muerte; este mediodía manifestó su indignación en la Edición Central de BRAGADO TV. Dijo que “me presionan para la renuncia”, e indicó que sospecha de alguien en particular del gremio. También apuntó contra una funcionaria municipal.

“Esto me sorprende terriblemente porque si bien nosotros teníamos algunas diferencias, no era para tomar este tipo de represalias, ni para atentar contra mi propiedad privada”, indicó. Sostuvo que “hay personas interesadas en mi lugar”, pero aclaró: “solamente hacen que yo me plante más firme porque no me voy a ir de ATE”.

Además, manifestó que “el problema no se suscita realmente conmigo, sino que hay una compañera que está en una situación de violencia familiar y trabaja específicamente conmigo; una persona la quiere sacar y yo le digo que no”. Remarcó que no dejará sin protección a la mujer y lamentó que sucedan estas cosas “en pleno siglo XXI donde estamos hablando de las mujeres y de la lucha, y de la Ley Micaela”.

Explicó que realizó una denuncia penal por los daños ocasionados y otra por violencia de género. Aseguró que esa persona tiene un “ensañamiento con las dos” y que “esto ya venía desde días atrás”.

Sobre el final, también denunció que “últimamente he recibido presiones de una funcionaria municipal”, a quien describió como “una señora que está molesta”. “Apaña en más de una oportunidad a la persona que supuestamente ha hecho las pintadas”, dijo.