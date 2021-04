La participación de un bragadense en el fútbol ecuatoriano

Compartir en...

El semillero deportivo bragadense no para de sorprendernos, en todas partes del mundo un ciudadano de nuestro querido pueblo está presente para llevar adelante su actividad y crecer, no sólo profesionalmente, si no también como persona, y ese es el caso de Germán “Colo” Sosa, quien juega para un equipo de fútbol ecuatoriano.

“Mi llegada acá al club se dio por un intermediario que es de acá de Ecuador, así que por medio de él y de un preparador físico argentino también que siempre mantengo contacto, surgió esta chance. Llegó mi nombre al club, me analizaron de acá mismo y así se da mi llegada acá y mi contratación”, explicó Sosa en diálogo con Enrique Giannino.

El bragadense juega para el Club Deportivo Santa Rita, originado en Vinces, denominada la “Provincia de los Ríos”, y compite en la segunda división. “El torneo que vamos a jugar es bastante difícil y largo, primero es una etapa de zonas, después pasas a jugar contra otras provincias y después ya vas a los cruces directos, y si todo anda bien y se logra llegar a una hipotética final terminaríamos en diciembre”, detalló el jugador.

El “Colo” además dijo que están entrenando para iniciar el torneo luego de una pretemporada bastante dura. También relató la difícil situación epidemiológica que están atravesando por el Covid-19, y contó cuáles son algunas de las medidas que se han estado tomando para mitigar la ola de contagios en Ecuador.