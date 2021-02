LA POSICIÓN DEL DIRECTOR DE DEPORTES TRAS LA SUSPENSIÓN Y ENOJO DEL TORNEO “EL PICADO”

Compartir en...

Frente a la compleja situación que motivó la reprogramación de actividades del torneo “El Picado” y el posterior enojo que mostraron sus organizadores al denunciar un trato desigual, esta mañana el director de Deportes, Juan Pablo Cassani, dio a conocer la posición del Municipio. Se mostró confiado en que podrán llegar a una solución, aunque recordó que “no se puede realizar un evento deportivo con público”.

El funcionario destacó que “siempre hubo buena predisposición” entre los organizadores del torneo y las áreas municipales de Deportes y de Seguridad. Enfatizó en que la suspensión “no es por la falta de habilitación o de una autorización deportiva”, sino específicamente por el público que ingresó al predio; “una lástima, porque sabemos del gusto y de las ganas que tienen los deportistas de participar”, dijo.

Según Cassani, “siempre fuimos muy claros; nosotros nos debemos a un protocolo para poder realizar un evento”; luego agregó: “ellos lo saben bien”. En ese marco, explicó que mantendrán una reunión con los organizadores para analizar de qué forma podrían continuar con el torneo.

Consultado sobre el evento deportivo que denunció “El Picado” por la presencia de público en la calle y el enojo que manifestaron tras advertir un trato desigual, el Director de Deportes prefirió no ahondar sobre la situación concreta, aunque opinó a nivel general: manifestó que “no avalamos ningún tipo de evento que no tenga autorización” e indicó que aplicarán las multas correspondientes a quienes infrinjan la normativa vigente.