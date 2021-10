La respuesta del Municipio ante el reclamo por las extracciones de tierra

Luego de la polémica por las extracciones de tierra que se realizan en las montañas de Mechita, la Edición Central de BRAGADO TV entrevistó este mediodía al director de Obras Públicas del Municipio, Fabio Bollini. Informó cuál es la explicación oficial sobre el asunto y prometió contactarse con los grupos ambientalistas para tratar de llegar a una solución, aunque aclaró que existe una necesidad de seguir retirando tierra, ya sea en ese lugar o en otro.

Recordó que “la tierra que está en ese lugar no es algo natural, sino que es algo artificial que se generó -en la década del ´80- al hacerse un canal”. Contó que la propiedad del suelo recae en Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires, quien acostumbra a cederlo a las municipalidades de Bragado y Alberti para el rellenado de calles y terrenos.

Según el funcionario, no es la primera vez que se extrae tierra, sino que ya se lo viene haciendo desde hace muchos años porque “es un suelo apto, muy bueno, que permite ser compactado”; “Alberti rellenó todo el Parque Industrial hace unos años atrás, y todo lo sacó de allí”, agregó. No obstante, dijo que se trató afectar el entorno lo menos posible y que se eligió esa ubicación exacta debido a que “es una zona donde no había crecido –tanto- la vegetación”.

Bollini manifestó que “hay que hacer una reconstrucción de muchísimas calles de Bragado” y también que se necesita tierra para que no se inunden zonas donde se construirán viviendas. “De no tener ese suelo disponible hay que hacer un pozo, por lo cual se haría un impacto ambiental muy grande”, opinó.

Aseguró que “se va a respetar” la barrera forestal que hicieron los ambientalistas, e indicó que “nos vamos a contactar con estos grupos porque nos parece que tienen muchas iniciativas importantes”. Remarcó su intención de “trabajar juntos y buscar las mejores soluciones”, pero aclaró: “no se puede evitar retirar tierra, pero hay que tratar que se lo haga de la mejor manera posible y evitar que impacte lo menos posible”.