La tecnología de rastreo de un celular permitió esclarecer un robo

El Comando de Prevención Rural de Bragado informó sobre el esclarecimiento del robo de un celular tras la rotura del vidrio de un auto que se encontraba en un camino rural. Finalmente se logró recuperar el dispositivo móvil debido a la tecnología de rastreo que tiene el celular.

El teléfono es un iPhone Xs. De acuerdo a lo comunicado, la investigación fue realizada por el grupo operativo de la DDI Bragado, quienes se dirigieron a la ubicación que marcaba el teléfono, logrando recuperarlo en un domicilio particular ubicado en Bragado (no se informó la dirección, ni tampoco la identidad del delincuente).

Vale agregar que también se conocieron mayores detalles del caso, ya que se supo que en realidad sucedió en un camino rural de La Limpia (no en Olascoaga) y también el motivo exacto por el que dicho vehículo se encontraba solo. No estaba estacionado, sino que había quedado en la cuneta tras un despiste que sufrió el conductor, y, al no poder sacarlo, se retiró del lugar para pedir ayuda.

Por lo tanto, el conductor se dio cuenta del robo cuando regresó a buscar el vehículo y finalmente pudo recuperar el celular tras la acción de la policía.