La UCR impulsa un proyecto de autonomía municipal en la Provincia de Buenos Aires

Este jueves por la mañana, la senadora provincial de la UCR, Erica Revilla, dialogó con Marcelo Méndez en EL MEGÁFONO para hablar acerca del proyecto de autonomía municipal que impulsan desde su espacio en la Provincia de Buenos Aires. En ese sentido, la ex intendente de Arenales dijo que se trata de “un grito a voces de hace mucho tiempo de los Intendentes”.

“El Gobierno Nacional decreta la pandemia el 20 de marzo y nosotros nos adherimos y nos ajustamos a todo lo que sucedía a nivel nacional, pero en Arenales el primer caso lo tuvimos el 24 de agosto y en esos meses estuvo paralizada la educación y la economía”, explicó Revilla.

A su vez, contó que es necesario regionalizar la Provincia de Buenos Aires, sin embargo, aclaró que no comparte la idea de dividirla. “Yo no soy de las que piensa que hay que dividir la provincia pero sí trabajar en la regionalización, en las necesidades, porque no son las misma necesidades las que tenemos nosotros a las que puede tener el cordón del Conurbano”, añadió.