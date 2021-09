La visión de Nancy Massenzio, precandidata de la lista oficialista

Este jueves Nancy Massenzio, precandidata por la lista oficialista liderada por Alexis Camús, dialogó con Marcelo Méndez acerca de su decisión de integrar una lista política de cara a las PASO y también, sobre su visión de su pueblo, O’Brien.

“Quiero agradecer al señor Intendente Municipal que me llamó, me invitó para acompañarlo en esta travesía, y realmente me sentí contenta que él me haya tenido en cuenta por estar unida a este grupo de gente, de esta línea radical”, explicó Massenzio.

Por otro lado, la bioquímica sostuvo que además de una labor profesional, realizó una acción social, citando como ejemplo los estudios que realizaron a fines de 2019 para detectar casos de hígado graso en el cuartel. “Se estudiaron 1200 personas con análisis, ecografías, grandes especialistas que vinieron de Buenos Aires y toda la parte de la Municipalidad”, detalló.

Con respecto a su ciudad, la precandidata a Concejal dijo que “somos bastantes exigentes y me parece correcto que así lo seamos. Tenemos una cantidad de instituciones que realmente son admirables, siempre están presentes y trabajando para tener más logros, la gente de O’Brien participa muchísimo porque realmente se cumple, y cuando las instituciones responden la gente apoya”.

Por último, Massenzio fue cauta al momento de hablar de las obras de cloacas para O’Brien ya que si bien el proyecto está aprobado, prefirió que no se hagan promesas al respecto. “Está el proyecto ya aprobado, pero hace tanto tiempo que se está hablando de las cloacas y nosotros insistimos en tenerlas”, comentó.