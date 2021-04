La visión del doctor Rafael García sobre la segunda ola de casos

Compartir en...

“Tengo más de 45 años de ejercicio de la profesión y nunca estuve tan consternado como en este momento”, dijo el reconocido doctor Rafael García durante el segmento especial de Bragado TV, dedicado exclusivamente a la pandemia y la segunda ola de casos de Coronavirus.

Según mencionó el trabajador de la salud, durante el programa iba a expresar su visión más íntima y profesional respecto a la situación epidemiológica que vive el mundo. En este sentido, aseguró: “Para nosotros que no lo hemos vivido, constituye algo muy cercano a una guerra. Donde el enemigo es invisible, nos ataca por todos lados, no lo vemos y nos hace mucho daño, enfermedad y muerte”.

“Estamos sin cavar trincheras, sin disponer de nuestros sistemas de defensa y sin tener las armas suficientes para encararlo. En principio está colapsando el sistema de salud”, expresó García. Además indicó que si bien el sistema de salud en Bragado está en un nivel medio, si sigue así “rápidamente va a entrar en un colapso”.

En continuación, fue sincero: “Les hablo con el corazón, esto está muy mal. Por favor, apelo a la solidaridad de la población y a que entiendan que las medidas restrictivas no son en contra de la población, son a favor de poder salvar vidas. No se confundan con voces que vaya a saber con que intereses dicen: ‘esto no es nada’ y que ‘no hay que cerrar’. Es un discurso hasta criminal”.