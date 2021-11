Laura Morelli explicó de qué se trata la responsabilidad afectiva

Este miércoles, la licenciada en Psicología, Laura Morelli, participó de BRAGADO TV: EDICIÓN CENTRAL en un nuevo micro de “Psicología de Bolsillo”, en donde se refirió al término “responsabilidad afectiva”.

Según explicó, la responsabilidad afectiva “implica un cuidado, consenso, un acuerdo de las emociones y de los sentimientos que surgen en una relación de cualquier naturaleza; entre padres e hijos hay compromiso y responsabilidad, en las relaciones laborales también hay responsabilidad, pero yo quiero referirme específicamente a las relaciones de pareja”.

En ese sentido, Morelli dijo que hay que tener en cuenta cómo se siente la otra persona, y que hay que evitar las actitudes egoístas, como por ejemplo los cambios de humor repentinos, ya que pueden desconcertar a la pareja.

“Ser irresponsable afectivamente es configurar una relación tóxica, una relación no sincera, no mostrarme como yo soy. Hay un término que en la psicología americana se usa mucho que es ‘ghosting’, que quiere decir ‘hacerse el fantasma’. Cuando en una relación, una de las partes desaparece o se esfuma sin aviso, deja la relación a la deriva y el otro no entiende absolutamente nada, esto para muchísimo hoy, hay una cantidad de gente relacionándose irresponsablemente”, detalló.