Legaspi sobre su nuevo cargo en el Consejo: “quiero estar en las escuelas porque es donde a mí me gusta estar”

Ayer por la mañana en EL MEGÁFONO, el flamante consejero Escolar, Matías Legaspi, dialogó con Marcelo Méndez acerca de su trabajo desde el 10 de diciembre a la fecha dentro del Consejo, pero además, contó cómo llegó a Bragado y se refirió a su formación y su militancia política.

“Hace 18 años que me vine de Buenos Aires, yo venía desde antes de nacer inclusive y sabía que siempre iba a terminar acá, siempre de chiquito dije ‘yo un día me voy a venir a vivir a Bragado’ y esas cosas de la vida, por una situación de inseguridad que viví en Buenos Aires decidí cambiar totalmente, yo sabía que en algún momento iba a venir para acá. Era piloto de línea, pasajeros, cabotaje, hacía taxi aéreos, tenía una carrera pero no me asustó decir ‘cambio’, dejé todo”, relató el Consejero Escolar.

A su vez, Legaspi contó que el consejero Pablo Baggatín fue quien lo convocó para que forme parte de la lista oficialista, siendo que ellos ya se conocían por haber trabajado en un proyecto con anterioridad y además, porque Legaspi es afiliado de la Unión Cívica Radical.

“De a poquito uno va interiorizándose en las horas, yo voy a estar en la Comisión de Infraestructura, es una comisión que se creó ahora que es de Seguridad e Higiene porque Infraestructura es muy grande entonces tratamos de separar un poquito para que se pueda hacer mejor el trabajo”, explicó Legaspi.

Por otro lado, contó que durante la semana visitaron dos instituciones en Mechita, la Escuela Nº10, donde están refaccionando los baños, y la Escuela Nº36 que presentaba una pérdida en un termotanque solar.

“Cuando a mí me propusieron ser Consejero Escolar yo dije ‘quiero estar en las escuelas porque es donde a mí me gusta estar’, y esto de poder solucionar cosas y saber que le estoy arreglando algo a alguien me pone muy contento”, comentó.