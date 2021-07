“Lejos de Casa” cerró su quinta temporada con broche de oro

Compartir en...

email

Este miércoles se emitió por la pantalla de ‘Bragado TV’ el sexto y último programa de la quinta temporada de “Lejos de Casa”, conducido por Adriana Ferrari, con las imágenes y la edición de Fabián Losa. En este caso, el matrimonio recorrió Monte Hermoso, lugar donde entrevistaron a María Esther Cressatti.

En la primera parte del programa, Adriana relató el bello y anaranjado atardecer de la zona costera, y la pureza de la fina arena que cada año, con cada temporada, atrae a un sinfín de turistas de distintos puntos del país. Tras describir las hermosas postales de la ciudad costera, se reencontró en un cálido abrazo con María Esther Cressatti, una bragadense que optó por mudarse en el año 2011, en lo que ella considera un “paraíso”.

Cressatti ya había recorrido la ciudad durante su adolescencia y, deslumbrada por la belleza del lugar, se prometió a sí misma mudarse en cuanto tenga la oportunidad. Algunos años después, y en medio de sus vacaciones, visitó Monte Hermoso para la época de carnavales y allí consiguió trabajo, lo que la motivó a cumplir su sueño de instalarse en la zona costera.

“Hay un antes y un después en mi vida a partir del momento en que decidí quedarme en Monte Hermoso”, relató Cressatti. Actualmente, Esther forma parte de un emprendimiento familiar en donde fabrican y comercializan indumentaria, con un local ubicado en el corazón de la peatonal.

Cressatti explicó que Bragado es su cuna y que no quiere desligarse de su ciudad, sin embargo con la partida de su padre, hace algunos años, ya no cuenta con familiares aquí y por ende, contó que no tiene muchos motivos para regresar aquí. “Soy nacida en Bragado y eso me dio cierta identidad, pero la vida que yo quiero tener, la quiero tener de acá hasta el fin en Monte Hermoso”, contó.

Como en los episodios anteriores, el programa se grabó previo al inicio de la pandemia por el coronavirus, sin embargo el estreno del último episodio se postergó una semana debido a que la entrevistada, Cressatti, perdió a su pareja la semana pasada a causa del Covid.