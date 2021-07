“Lejos de Casa” entrevistó a Agustín D’Angelo y visitó “El Caribe de la Patagonia”

Compartir en...

Este miércoles se estrenó el cuarto programa de la quinta temporada de “Lejos de Casa”, un documental informativo conducido por Adriana Ferrari y dirigido por Fabián Losa. En esta ocasión la pareja visitó Río Negro desde el lado del mar, mostrando específicamente Viedma y el “Caribe de la Patagonia”.

Entre imágenes de la ciudad rionegrina, Ferrari detalló las características más significativas de Viedma y hasta narró su profunda historia. Además, hubo tiempo para que el matrimonio entrevistara a Agustín D’Angelo, un bragadense que desde hace varios años está radicado allí.

“He encontrado mi lugar en el mundo, donde me he podido desarrollar, he hecho muchos amigos y donde estoy con mi familia creciendo”, explicó D’Angelo frente a la cámara de “Lejos de Casa”. El bragadense conoció a su compañera de vida Paula en La Plata, en donde tuvieron dos hijos, pero su decisión fue desarrollarse en Viedma, de donde es oriunda su pareja.

Por la mañana D’Angelo se desempeña en una compañía provincial de seguros, mientras que por la tarde realiza lo que verdaderamente lo apasiona: es preparador físico de alto rendimiento de un grupo de corredores, tarea que lleva a cabo hace más de 20 años. Por eso el contacto con la naturaleza, la cercanía con sus hijos y la posibilidad de crecer en su rubro convierten a Viedma en el lugar en donde quiere pasar sus días.