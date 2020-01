“LES DEJO MI CORAZÓN”: ASÍ FUE LA EMOTIVA DESPEDIDA DE ADRIANA FERRARI DEL NOTICIERO AL QUE LE ENTREGÓ SU VIDA

Compartir en...

No caben dudas de que el noticiero de hoy ha sido uno de los más especiales para la periodista Adriana Ferrari y también para la audiencia. Ha conducido muchos, pero el de este mediodía tuvo la particularidad de que ella fue la principal protagonista tras ser el último que condujo luego de 37 años de trabajo en el lugar y de 40 en el periodismo. Procuró mostrarse firme, pero la emoción le ganó en varios momentos, sobre todo en la sorpresa final cuando varios de sus históricos compañeros de trabajo y su familia se acercaron a saludarla en vivo.

El programa comenzó con Adriana al borde de las lágrimas. Se veían a un costado la gran cantidad de flores que recibió por parte de espectadores, instituciones y personas del ámbito público, lo cual dejó en evidencia el merecido reconocimiento que todos quisieron hacerle a modo de agradecimiento por la labor cumplida. Ella buscó evitar el llanto, e incluso insistió con su característico profesionalismo aclarando que “el tema no es hablar de mí, sino de las noticias de Bragado” y que ese último programa intentaría hacerlo “de la mejor manera que siempre pude”.

Visiblemente emocionada, pero sin abandonar nunca el carisma y estilo con el que se ganó el amor de los espectadores, dijo en los primeros minutos: “hoy es 31 de enero de 2020, es viernes… y tu cuerpo lo sabe; miren si no lo sabe, la ropa que me dio en el día de hoy Sonnia Barenghi, puro brillo, claro, me lo merecía dicen, ¿no?, les pedí :´háganme algo lindo para el viernes porque es mi último día´, y acá estoy, hecha una reina”.

Luego, el programa prosiguió con su curso normal, aunque en el final primó el clima de despedida, primero con una serie de fotos que se mostraron sobre las personas que saludaron a Adriana en las últimas horas, y también haciendo público un original video que prepararon la profesora y los compañeros del instituto de inglés al que asiste la periodista.

La emotividad mayor se dio ante la sorpresiva visita de los hijos de Adriana, quienes aparecieron abruptamente mientras ella hablaba y motivaron su llanto. También cuando llegó Carlos Barni (el pionero del TV local que contrató a la periodista en 1983) y los compañeros con los que trabajó a lo largo de todos estos años, entre ellos Marcelo Méndez, Zulma Basilio, Emi Montini, Fabián Losa, Pablo Tarquini, Sergio Azcurra, “Pepe” Herrero y el productor Miguel Iribarren, entre otros.

• FOTOS: Motion Pixel.