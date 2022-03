Lincoln: un alumno agredió físicamente a una docente

El pasado martes se vivió un impactante hecho de violencia en una escuela de Lincoln: una docente que ocupa el cargo de directora fue agredida físicamente por un alumno de la Escuela de Educación Secundaria N°4. Según narró una secretaria gremial, le provocó «hematomas internos y un tímpano perforado«.

Lo ocurrido se hizo público mediante un post en Facebook, donde la titular de UDOCBA en Lincoln, Ana Granado, expresó «una compañera terminó internada con hematomas internos y un tímpano perforado; tomemos conciencia y empecemos a decir basta; a decir no; a irnos del curso o de la escuela ante una agresión. Sea de quién sea; somos personas, no podemos permitir que nos traten como basura; si esto no lo paramos nosotras no va a venir nadie a pararlo«.

Según Extra Diario, la directora habría sido golpeada al intentar contener a un alumno con trastorno del neurodesarrollo, quien habría estado atravesando una crisis producto de un altercado con otros estudiantes. Este adolescente habría reaccionado a una agresión previa de otro alumno.

Fuente: Diario Democracia – Extra Diario