Lorena Ferrer organiza una “Gran barata solidaria” para comprar frazadas y donarlas

Lorena Ferrer sigue aportando su granito de arena a la comunidad bragadense: organizó una “Gran barata solidaria”, una especie de “feria americana” que busca reunir fondos para la compra de frazadas. Lo que se logre adquirir será donado a las personas que más lo necesiten en esta temporada invernal.

En diálogo con EL MEGÁFONO, la vecina explicó: “hay cosas como chombas, pantalones de vestir, corbatas, zapatos de primeras marcas. Me pareció que no eran de primera necesidad, busque la forma de darle una utilidad y se me ocurrió esto: que cada uno pague lo que está dispuesto a pagar, para después comprar frazadas”.

“Primero veremos cuánto es lo que pudimos recaudar, yo lo que quiero es venderlo rápido porque el frío ya llegó”, señaló Ferrer en conversación con Marcelo Méndez. En esa línea aseguró que la Fundación Abrazos que Calman ya ha repartido en el Hogar San Luis, por lo que su propuesta ayudará más a la comunidad.

Vale mencionar que la ropa, el calzado y los accesorios que se ofrecen no tienen fijado un precio, por lo que el monto final dependerá de los interesados. Para conocer más sobre la “Gran barata solidaria”, se puede contactar al 2342 403171 vía Whatsapp.