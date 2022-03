Lorena Ferrer y Marita Yelamo y una idea diferente en el Mes de la Mujer

En el marco del Mes de la Mujer y con el objetivo de dar visibilización a las historias de vida de las mujeres bragadenses, Lorena Ferrer y Marita Yelamo organizaron una serie de “vivos de Instagram” en donde conversan con las invitadas para conocer su lucha y visión sobre el rol de la mujer dentro de la sociedad.

Durante una entrevista en NUNCA ES TARDE PARA GUGA, las creadoras de la iniciativa contaron cómo surgió y cuándo sería el último vivo: este miércoles a las 22 horas conversarán con la periodista Leticia Martínez, a través de las cuentas de Instagram @flor.desuenos y @loreferrer2016. De todas formas, los mismos se resubirán a Facebook para que más público pueda apreciarlo.

“Es muy interesante estar en vivo porque vas interactuando con la gente que está del otro lado”, mencionó Ferrer, quien conoce a Yelamo desde que eran niñas. Por su parte, Yelamo agregó: “a Lore se le ocurrió hacer cosas juntas, interesantes y divertidas. A mi me gusta y por eso me sumé a su locura”, y sumó: “para mi es novedoso, no había hecho vivos y Lore estaba supercanchera”.

Esta modalidad llamada comúnmente Instagram Live favorece la comunicación entre espectador y orador, convirtiendo a ambos en protagonistas de una misma conversación. En la idea de las bragadenses, el público incluso puede participar de sorteos con diferentes premios.