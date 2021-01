LORENA FERRER Y SU INVITACIÓN A QUE SEAMOS DONANTES DE MÉDULA ÓSEA

Compartir en...

email

Ampliamente conocida es Lorena Ferrer en nuestra comunidad. Es un ejemplo de lucha ante las dificultades que interpone el destino y una activa militante de la solidaridad. Desde hace unos años le diagnosticaron leucemia, motivo por el que encausó sus esfuerzos en fomentar la donación de médula ósea. Hace unos días publicó una sentida carta en las redes sociales, sobre lo cual se refirió en una entrevista con BRAGADO TV.

Lorena contó que su carta está dirigida “a todo el mundo” ya que el registro es internacional. “Vos podés anotarte como donante de médula y tener a una persona compatible en otra parte del mundo, sin necesidad de viajar”, dijo.

Explicó que en la Argentina pueden ser donantes las personas de entre 18 y 40 años; deben pesar más de 50 kilos y encontrarse en buenas condiciones de salud. Resaltó que “no es una cosa muy invasiva y al otro día la persona ya está haciendo sus actividades diarias”. Consideró que “es una cosa muy sencilla y para los que estamos esperando es una esperanza para seguir viviendo o al menos retomar a nuestra vida habitual”.

Lorena tomó su caso como ejemplo de lo difícil que es conseguir una médula compatible para la mayoría de los pacientes que la necesitan. “Hace poco me enteré que tengo un bloque de proteínas que es muy diferente, muy inusual, único, lo que hace que en la cantidad de millones de donantes que hay en el mundo no se pueda conseguir uno igual”, indicó. Por lo tanto, cuantos más donantes haya, mayor son las posibilidades de encontrar médulas compatibles.

En lo que respecta a cómo es el procedimiento, dijo: “vas y donás sangre, y en esa donación sacan una muestra donde queda tu código genético para una lista mundial; llegado el caso que en algún momento haya alguien compatible, te preguntan si querés concretar la donación o no”.

Vale destacar que la donación aún no se puede realizar en Bragado, sino que se efectúa en centros de salud de otras ciudades como Chacabuco, Junín, Lincoln, Los Toldos y Buenos Aires.

LA CARTA DE LORENA

Les pido a todos un gran favor!!!

Soy Lorena Ferrer, de la ciudad de Bragado, Pcia. de Bs As (Argentina). Hace casi dos años me diagnosticaron Leucemia Mieloide Aguda. Aunque hoy estoy en remisión, necesito hacerme un trasplante de médula ósea para mí cura definitiva. El problema es que no tengo donante compatible. Hace más de un año, estoy en la lista del Incucai, pero mi ADN, tiene un bloque de proteínas muy particular, casi único, por eso en casi 50 millones de donantes en el mundo, ninguno coincide con mi código genético. Mis hermanos no son compatibles y tampoco tengo en mi familia otra posibilidad de tener el donante.

Hace más de un año que estoy haciendo quimioterapia cada 40 días, para que mi enfermedad no vuelva, y aunque el tratamiento está funcionando, no se hasta cuándo puede aguantar mi cuerpo.

Mi pedido es simple para ustedes. Ya que no podemos seguir haciendo campañas presenciales (por la situación de pandemia mundial), necesito hacer campaña virtual. Necesito que compartan está publicación… por todo el mundo, para que se sigan sumando posibles donantes.

Si tenés entre 18 y 40 años de edad, pesas más de 50 kg, y estás en buenas condiciones de salud, te pido que te acerques al centro más cercano (podés buscar en la página del Incucai), donas sangre y te ANOTAS COMO POSIBLE DONANTE DE MEDULA OSEA. Los registros son mundiales y se renuevan cada tres meses…

Ayúdanos, hay muchas personas por todo el mundo esperando su donante para poder seguir viviendo…

Ayúdame a seguir manteniendo la esperanza.