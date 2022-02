Los árbitros bragadenses siguen reclamando protección ante los hechos de violencia

Hace unas semanas atrás se volvió a vivir violencia en el fútbol cuando, en medio de un encuentro entre Mechita y Parque San Martín, un futbolista agredió al árbitro Hugo Jara, lo que le provocó una contusión y una inflamación en el celebro. Esta situación generó que la Asociación Bragadenses de Árbitros de Fútbol (ABAF) programará un paro, en reclamo de protección ante estos hechos.

Durante una entrevista con el Micro “La Rosca Deportiva”, Jara y su pareja Paula Rannsing contaron como viven los días después de lo sucedido. En conversación con Enrique Giannino, Rannsing contó que la agresión derivó en un edema cerebral o inflamación del cerebro, que genera complicaciones a nivel motriz y por lo que programaron una cita con neurólogo.

El golpe que recibió Jara le provocó a su vez una severa lesión en la mandíbula que no le permite continuar con su vida de una forma normal. Frente a este insólito y repudiable hecho, la ABAF tomó la decisión de extender la medida de fuerza un fin de semana más, por lo que la Liga Bragadense debió contratar colegiados de Junín.

Rannsing agradeció a todos los que se acercaron y preguntaron sobre el estado de salud de Jara, pero excluyó a la Liga Bragadense de Fútbol asegurando que “en ningún momento se acercaron para preguntarme ‘¿Hugo cómo está?’”. Además, desmintió haberse reunido con autoridades de la LBF.

En el último tramo de la entrevista, el propio Jara expresó: “es la primera vez que me ocurre algo tan grave. En primera instancia no había tenido conciencia de lo que me pasaba pero después hablando con el médico y con los estudios realizados, realmente no le encuentro ninguna explicación a una reacción tan mala”, a lo que agregó: “es una agresión que no le deseo que le pase a alguien”.