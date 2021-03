LOS DETALLES DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA 502 QUE SE RETOMARÁ TRAS LA POLÉMICA

Compartir en...

La marcha atrás a la reubicación de la Escuela Especial N°502 traerá consigo el resurgimiento de un viejo proyecto de ampliación del edificio que había sido planteado durante la gestión de Aldo San Pedro. Por tal motivo, BRAGADO TV consultó a la ex Inspectora de Educación Especial, Mónica García, y al ex jefe distrital de Educación, Alfredo Quiroga, a los fines de conocer mayores detalles al respecto. Celebraron que la institución no regrese al edificio de la 501 y lamentaron la polémica. Además, Quiroga planteó la posibilidad de que las actuales autoridades buscaran apropiarse del lugar para instalar el Consejo Escolar.

Según indicó García, “la escuela 502 se creó en junio del 2009 y se ubicó de manera transitoria en la casa-habitación de la Escuela 501”. Explicó que “previo a la inauguración, a principios del 2010 se hicieron mejoras en el nuevo lugar –la casa del portero del Colegio Nacional-” y agregó que “en noviembre de ese año se produjo el pase, lo que yo interpreto como una independencia plena porque tenían su propio transporte y personal de servicio”.

Por su parte, Quiroga manifestó que “lo que se hizo en un principio para poder traer a los chicos, que eran pocos, fue la adecuación de la casita existe; se la dotó de accesibilidad, un baño y se acomodó la cocina”, mientras que “al año siguiente decidimos ampliarla con Aldo –San Pedro-; donde le hicimos un comedor y una batería de baños”.

Ambos coincidieron en que el proyecto de ampliación era más ambicioso y que contó con la aprobación del área de Infraestructura de la Dirección de Escuelas. Hubo cosas que quedaron pendientes, las cuales se habrían archivado hasta el día de hoy, aunque finalmente se retomarían en el futuro tras la polémica que hubo entre las autoridades educativas y los padres.

Quiroga dijo que “estaba proyectado hacer un SUM y una cocina nueva porque la que tenían era chiquita”. Además, añadió: “en un futuro se iba a transformar al comedor en un aula porque el comedor pasaría al SUM, que iba a estar pegado a la nueva cocina”.

García remarcó que “el proyecto se pensó con la matrícula que había en ese momento, lo que puede generar que hoy quizás deban adaptarlo y agregarle alguna otra aula o un baño”. Sostuvo que ninguna de las obras afectaría el frente del edificio (se encuentra protegido como Patrimonio Histórico) y manifestó que igualmente “le queda patio” y tendrían la posibilidad de compartirlo con el Colegio Nacional si resultara necesario; “si uno apuesta a la inclusión real, no tendría que haber problemas en compartir un patio”, dijo.

Para Quiroga, en 2010 “fue una reivindicación traerlos a ese lugar” ya que se encuentra en la zona céntrica y tienen enfrente una plaza con juegos infantiles. Ante tal panorama, manifestó que “la intención -de las actuales autoridades- ha sido otra, que tal vez no la van a decir nunca; creo que querían trasladar allí el Consejo Escolar o algo por el estilo”, arremetió.

Consultado sobre los planos del proyecto diseñado, dijo que “el tema de los edificios se maneja desde el Consejo Escolar, así que tiene que estar todo en la Dirección de Infraestructura de la Provincia y de la Región. Además consta en todas las actas de la Unidad Educativa de Gestión Distrital, que eso sí está en la Jefatura”, indicó.

En cuanto a García, se mostró contenta por el acuerdo logrado: “me parece fantástico; aplaudo la decisión y también que se haya podido retomar el dialogo con las familias, que es clave en la educación especial; (…) volver al aula después de la pandemia, nunca debió ser de este modo, ya que con todo lo que se vivió por el COVID tendría que haber quedado una enseñanza de mayor empatía; no era el momento de pelearnos entre personas del área educativa”.

