Los Toldos: bares y boliches sólo funcionarán en espacios abiertos

A raíz del notorio aumento de casos de Covid-19 en el partido de General Viamonte, el intendente municipal Franco Flexas, acompañado por la secretaria de Salud, Carolina Martínez, y la directora del Hospital, Victoria Adamini, ofrecieron una conferencia de prensa para dar a conocer las nuevas medidas que implementarán a partir de esta semana.

En principio, anunciaron la adhesión a la medida que exige el Pase Sanitario que en principio, se había dictado en la Provincia de Buenos Aires, pero que desde este año comenzó a regir a nivel nacional.

Por otro lado, tomaron una medida con respecto a los boliches, bares y restaurantes, ya que a partir de hoy no podrán atender en espacios cerrados, sino que deberán poner las mesas al aire libre y exigir la constancia de vacunación.

En ese sentido, Flexas expresó que mientras no se sature el sistema de salud “las medidas no van a ser restrictivas como en otro momento”. Por su parte, la Secretaria de Salud dijo que “en lo que va de la semana ya llevamos 111 casos nuevos en dos días, sumados a los 44 del fin de semana. La proyección es llegar a los 400 casos y algunos más también. Es un pico que no sabemos si se va a sostener o va a bajar rápido en el tiempo.”

•Fuente: La Trocha Digital