MAFFASSANTI EXPLICÓ LA APLICACIÓN DE MULTAS POR LAS FIESTAS CLANDESTINAS

Compartir en...

email

En conversación con el periodista Marcelo Méndez en el programa ‘Bragado TV a la mañana’, la jueza de faltas Victoria Maffassanti explicó cómo es la aplicación de multas por fiestas clandestinas en Bragado. Comentó que han elevado 15 expedientes para iniciar un juicio por la falta de pagos las multas, otros 15 se han abonado y que han sacado casi 120 sentencias.

“Hemos trabajado muchísimo porque en algunos casos no se respeta el horario o no se respeta la cantidad de gente que está habilitada para reunirse, se extiende el horario o no se cumple con el protocolo correspondiente”, sostuvo la magistrada, quien mencionó que los montos oscilan entre los 14.000 y 76.000 pesos (se agrava si es reincidencia).

Algunos de los multados apelan, por lo que sus expedientes continúan en la Justicia penal para que se confirme o se modifique su impacto.

Según señaló, muchos que incurren en esta infracción dan diferentes descargos: desconocimientos de horarios, confusiones por datos vistos en la TV, falta de información y más. Incluso es para destacar que los comercios han sufrido poco este tipo de multas debido a que no ha habido mucha violación de la normativa.