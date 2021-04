Mahmet: “La idea nuestra es pensar un poco más para adelante”

Compartir en...

email

El día domingo se realizaron las elecciones para elegir la comisión que dirigirá al Aeroclub Bragado, y por primera vez en la historia de la institución ganó una lista opositora, en este caso encabezada por Pablo Mahmet.

“Hubo dos listas, una de renovación que fue la nuestra con gente de mediana edad, gente joven, y también con la compañía de Walter Maltaffo. Quiero aclarar que siempre tuvimos la compañía de Guerrieri, quien falleció hace unos meses, que él siempre nos acompañó con el proyecto”, explicó Mahmet en diálogo con ‘Bragado TV al Mediodía’.

La lista opositora ganó por 51 votos contra 37. Otro dato más, es que el presidente saliendo, Jorge Peña, no integró ninguna de las listas. “La idea nuestra es un poco cerrar la grieta que no sirve, porque la grieta no sirve en el país y no sirve en el club tampoco, pero se vive por ahí un clima tenso que no le sirve a nadie”, añadió Mahmet.

El piloto dijo que tienen muchos proyectos para llevar adelante en la institución, y además, dijo que “la idea nuestra es pensar un poco más para adelante y dejar todo lo que pasó para atrás, e invitar a toda la otra gente que estaba en la otra lista al club, que sigan participando como socios en el club”.