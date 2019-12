MAIA CHEVELESCO VISTIÓ EL “MEJOR TRAJE TÍPICO” EN EL MISS ARGENTINA

Compartir en...

Gran satisfacción es la que presenta la bragadense Maia Chevelesco tras su participación en la final del certamen Miss Argentina que se realizó en Cañuelas. No logró ganarlo, pero se llevó una importante distinción como “mejor traje típico”.

“Fue una experiencia hermosa, la pasé muy lindo y conocí a mucha gente nueva”, indicó Maia a BRAGADO TV, y agregó: “quiero seguir en esto”. Consultada sobre cómo llegó a participar en el certamen, contó: “yo fui a un desfile representando a la Fiesta Nacional del Caballo y me vio una diseñadora y me dijo si quería participar en Miss Argentina; a mí me interesó la propuesta y me anoté”. También se refirió a la preselección que superó en Pilar.

Según la bragadense, “fue un concurso muy completo”. Dijo que “se hicieron varias pasadas”: una con traje de baño, otra de traje corto, gala y traje típico.

La distinción la ganó tras vestirse de amazona en la pasada de traje típico. Debía interpretar la tradición de Bragado y escogió aludir al evento en el cual ella ya es reina: la Fiesta Nacional del Caballo.