MALA NOTICIA: EL CLUB CICLISTA NACIÓN SUSPENDIÓ LA 85° DOBLE BRAGADO

Una noticia lamentable se conoció hace instantes. Este año no se hará la 85° edición de la Doble Bragado tras una decisión de suspenderla por parte del Club Ciclista Nación.

Los rumores sobre esta determinación ya venían circulando desde hace aproximadamente 10 días, pero hoy terminaron oficializándose a través de un escueto comunicado que emitieron el propio Club Ciclista Nación e Imagen Deportiva a través de la fanpage oficial del equipo de prensa de la competencia.

El comunicado no se explaya demasiado sobre los motivos. Sólo indica que “después de varios meses de trabajo, no se lograron asegurar los avales necesarios para llevar adelante el evento y la carrera no saldrá a la ruta en 2020”.

Vale destacar que no es el único año en que la competencia no se realizará ya que fue suspendida en varias oportunidades a lo largo de toda su historia. Sin embargo, constituye toda una novedad ya que hace varias décadas venía realizándose en forma ininterrumpida.

