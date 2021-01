MALENA CATÓLICA ADELANTÓ LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEL FIN DE SEMANA

Compartir en...

Las actividades culturales son las principales atracciones de entretenimiento que Bragado en verano, a pesar de que en esta ocasión se ven afectadas por la pandemia de Coronavirus. Bajo el motivo de conocer qué eventos habrá este fin de semana, la directora de Cultura, Malena Católica, habló con “El Megáfono”.

En primera instancia adelantó que sigue en pie el Paseo Gastronómico como en los pasados fines de semana. En lo que respecta al sábado, en Bragado Club habrá una actividad en conjunto con la Asociación de Músicos Bragadenses en donde se presentarán varias bandas a partir de las 21 horas (con reserva).

Asimismo ese día y en el mismo horario, cada local que participa del corredor gastronómico tendrá su propia propuesta musical para agasajar a quienes elijan cenar allí. En Épico estará “Sentimiento del monte” y Nacho Lobillo, en Cao se presentará Enrique Nievas y en el Nuevo Salón Azúl cantará Daniel Ciccala.

“La gente ha entendido que el ‘Paseo’ es gastronómico, se sienta para ver el espectáculo, respeta y no se para a bailar. La gente está más consiente, cuando sale toma mucho más cuidados. No era como antes que no podíamos caminar y había aglomeración, ahora no pasa y no puede pasar”, sostuvo.

Respecto al exitoso “autocine”, el cual tuvo lugar por última vez en Mechita con la proyección de “La odisea de los giles”, Católica mencionó que se repetirá en Bragado el próximo jueves pero no en algunas localidades rurales, ya que desde varias delegaciones se decidió no realizar actividades por el aumento de casos de Coronavirus.

En otro término, Católica que siguen las actividades virtuales como el ciclo de “Música a la carta” que comenzará a las 21 horas de este sábado, por el Facebook de la Dirección de Cultura. También comentó que el teatro está pronto a volver, de la mano de “Caminos indirectos” con Alessandro Bondoni y Tomás Bevacqua.