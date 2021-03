MALESTAR DE ORGANIZACIONES DEL CAMPO POPULAR POR LA REACCIÓN DEL MUNICIPIO FRENTE A SUS ACTIVIDADES COLECTIVAS DEL 24M

Compartir en...

email

Gran malestar existe en el grupo de organizaciones políticas, feministas y artísticas debido a que no obtuvieron la respuesta esperada del Municipio frente a actividades que tenían programadas para el 24 de marzo. Lamentan que no les hayan permitido repintar los pañuelos de la plaza 25 de Mayo y cuestionaron que no les proveyeron energía eléctrica para un evento a pesar de que se lo habían prometido.

Según indicó Marina Sandoval a BRAGADO TV, los pedidos fueron formulados por ella misma mediante dos cartas. Contó que la idea de repintar los pañuelos tuvo el propósito de darles visibilidad nuevamente debido a que los pintados en el 2018 se encuentran “medio borrosos”.

Aclaró que no iban a sumar pañuelos nuevos sino únicamente repintar los ya existentes, pero enfatizó en que no pudieron hacerlo debido a que el Municipio les negó la posibilidad. “No nos dieron permiso, sino que nos ofrecieron pintarlos en la plazoleta de la Memoria, pero esa no era la idea de la actividad”, dijo. En tal sentido, argumentó que la iniciativa de hacerlo en la plaza principal no es un mero capricho, sino que responde a que se trata de un lugar más transitado y porque “hay todo un significado detrás”.

En lo que respecta al evento, explicó que “fue impulsado por organizaciones políticas y movimientos del campo nacional y popular, movimientos del feminismo y espacios del arte”. Lo realizaron en horas de la tarde en la plazoleta de la Memoria, donde leyeron relatos y proyectaron un documental del Archivo de la Memoria Trans. Indicó que “fue muy lindo y emotivo”, pero aclaró que “fue un bajón llegar a la plaza –a las 16hs-, conectar todos los equipos y que no hubiera luz”.

Marina manifestó que “estaba el enchufe pero no había bajada de luz eléctrica”. Luego agregó: “no es el primer acto que nosotros hacemos, ya sé cómo se maneja esto y que de una palma sale un cable y desde ahí se enchufa todo, pero en este caso el cable no tenía corriente”. Finalmente solucionaron el inconveniente pidiéndole energía eléctrica a la Terminal de ómnibus.

La joven planteó la necesidad de “que se empiece a visibilizar ésto que suele suceder cuando otros espacios quieren hacer cosas”. “Yo creo que no hay ganas o que no quieren que haya otro grupo que pueda hacer cosas”, añadió.

¿QUÉ DICE EL MUNICIPIO?

Fuentes oficiales consultadas por BRAGADO TV manifestaron que la negativa a repintar los pañuelos de la plaza 25 de Mayo es una decisión del área de Ordenamiento Urbano que encabeza Lilia Bassi. Sostienen que buscan darle otra temática y no sumar intervenciones, pero remarcaron el ofrecimiento que hicieron para que pintaran los pañuelos en la plazoleta de la Memoria ya que les parece un lugar “más adecuado”.

En cuanto a la acusación por el corte de la energía eléctrica, indicaron que no fue así ya que les dejaron el cable habilitado hasta las 18hs. Desconocen si los organizadores saben dónde estaba la toma de la plazoleta, aunque aclaran que tampoco les consultaron.