Malestar de trabajadores del vacunatorio tras ser cesanteados abruptamente: les atribuyen causas que serían irreales

Gran enojo presentan un grupo de trabajadores de la salud que se desempeñaban en la posta de vacunación contra el Covid debido a que en los últimos días fueron cesanteados sin previo aviso y porque descubrieron que les atribuyen un supuesto incumplimiento de contrato, el cual no sería cierto. Dos ejemplos son Patricia Elizalde y Brígida Balada, quienes comentaron lo ocurrido en la Primera Edición de BRAGADO TV. Patricia dijo ser consciente que la fuente laboral no iba a ser permanente, pero cuestionó la forma en que los dieron de baja: “nos causa dolor la falta de respeto, el no tener la conciencia de notificarnos como corresponde”. Además dijo que en su caso le atribuyen haber faltado al trabajo durante el mes de febrero, cosa que niega: “el gran malestar que tenemos es esa mancha que nos queda en el legajo”, agregó. Por su parte, Brígida adhirió a los conceptos y ambas también dejaron en evidencia la incertidumbre que queda ahora también en el resto de sus compañeros.