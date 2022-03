Malestar del productor al que le mataron el ganado: “espero que esta vez la Justicia haga algo”

Ante el hecho delictivo que sufrió el productor local Adolfo Dorrinck, esta mañana fue entrevistado por el periodista Diego San Román en la Primera Edición de BRAGADO TV. Recordó que no es la primera vez que le sucede algo así y lamentó la impunidad con la que actuaron los delincuentes para faenarle su ganado. Se mostró molesto porque en las veces anteriores no se aplicó ninguna medida, a pesar de que “tenemos pruebas y todo, pero según la Jueza o Fiscal no son suficientes”; “no entiendo cómo pasando por tres cámaras -de seguridad- no son pruebas suficientes”, reprochó. Sostuvo que “esto no puede quedar así, no es por mí, es por todos”, y agregó: “lo único que pido es que esta vez actúe la Justicia; si -el delincuente- salió para un lado está la cámara de la rotonda, y si salió para el otro está la de la entrada del -Monumento- Caballo”.