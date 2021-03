MALESTAR EN EL CLUB SALABERRY POR LA RESTRICCIÓN AL PÚBLICO

Compartir en...

El fin de semana pasado se disputaron dos partidos amistosos en el Club Salaberry, los cuáles habían quedado pendiente de un torneo iniciado previo a la pandemia, sin embargo los encuentros no se desarrollaron de la forma en que lo habían planeado, ya que tenían pensado habilitar la cantina para atender al público allí presente, pero tuvieron que desistir de la idea.

“Íbamos a vender choripanes y gaseosas, y golosinas para los nenes, y el domingo recibo un llamado tipo 3 de la tarde que suspendamos todo porque a las 5 iba a ir la guardia urbana, que no podíamos”, explicó Mauricio Tenorio, director técnico, en ‘EL MEGÁFONO’.

Si bien los partidos no se suspendieron, Tenorio explicó que lo habría hecho de no ser porque le notificaron acerca de la presencia de Guardia Urbana con tan poca anticipación, sin embargo los únicos que hicieron uso del predio fueron los jugadores y el cuerpo técnico.

“Hay otros lugares donde se juntan 300 o 200 personas y no hay problemas, no sé porqué no sería para todos iguales”, denunció públicamente el director técnico. Según explicó, las autoridades se habrían enterado del hecho por las redes sociales, pero Tenorio comentó que “por las redes sociales publican un montón de cosas y no las ven.”