MALFATTO HABLÓ SOBRE LA MARCHA ATRÁS DEL GOBIERNO CON EL CIERRE DE EXPORTACIONES

Tras la marcha atrás del Gobierno Nacional en la restricción de exportaciones de maíz y las numerosas manifestaciones que resultaron desde el campo, parece ser definitiva la autorización del comercio. En torno a esta polémica se expresó Walter Malfatto, referente de la Federación Agraria de Bragado.

En diálogo con El Megáfono, sostuvo: “No es la primera vez que dan marcha atrás, fijate lo que pasó con Vicentín, lo que pasó en la usurpación de los Etchevehere”. En el mismo sentido, apuntó contra el mandato nacional: “Creo que el Gobierno atropella y no se porque siempre al campo. Tiene que buscar un enemigo me parece, sino no hay otro motivo”.

“Siempre se está dialogando con la mesa de enlace, con el Gobierno, y de un día para el otro te salen con estas medidas. La verdad es que te sorprenden mucho”, sostuvo Malfatto, y añadió: “Es lamentable lo que está pasando en Argentina, en otros lados se subsidia a los productores agropecuarios cuando les va mal en la cosecha, acá igual las retenciones existen y siguen afectándonos”.

Respecto a la cosecha y a las últimas lluvias, Malfatto mencionó: “Va a venir una buena cosecha, ya habíamos entrado a mirar el cultivo todos los días porque se estaba secando lamentablemente”.