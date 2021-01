MAÑANA SE REALIZARÁN NUMEROSOS SORTEOS EN VIVO POR UNA INICIATIVA DEL CUCI

Compartir en...

A pocos días de finalizar el año, el secretario de Producción y PyMES, Lucas Romero, junto con el titular del CUCI Bragado, Guillermo Anso, anunciaron una promoción a la que dieron por llamar “Compre en Bragado” con la finalidad de fomentar el comercio local. Finalmente, la promoción culminó el día de hoy y mañana se realizarán los sorteos de los premios.

Guillermo Anso explicó que “el tema fue para promocionar un poco el comercio local, “Compre en Bragado”, realmente lo que necesitamos después de todos estos meses que venimos golpeados por esta pandemia es tratar de levantar las ventas y apostando al comercio local”.

Los comerciantes adheridos a la promoción le ofrecían a sus clientes un número con cada compra, y de esa forma participarán de los premios que se sortearán mañana a las 13 horas, en vivo por la pantalla de BRAGADO TV.

Ricardo Yañez, uno de los comerciantes adheridos, dijo que “la respuesta es que la gente se fue muy contenta cuando les decíamos por la compra llénese un taloncito para un sorteo, entonces les llamaba la atención y se fueron muy agradecidos”.

Además, Guillermo Anso aprovechó para invitar a los comerciantes a que se acerquen al CUCI para retirar cartelería propagandística, con la finalidad de reforzar las medidas de seguridad frente al Covid-19, ya que están preocupados por un posible rebrote en la ciudad.

“Realmente no podemos volver atrás, no podemos cerrar las persianas ni restricción de horarios, si bien estamos trabajando en un horario amplio y con ‘libertad’ el comercio aún no se ha recuperado, y todavía viene con mucha deudas atrasadas”, explicó Anso.