MANIFESTACIÓN EN CONTRA DE LA MEGAMINERÍA EN BRAGADO: SE TRATÓ EL CASO DE MENDOZA Y TAMBIÉN CUESTIONES LOCALES

Un grupo de personas identificadas con distintas agrupaciones políticas dentro del campo nacional y popular, sumado a movimientos sociales, se concentraron ayer en la plaza 25 de Mayo con el propósito de manifestar su rechazo a la autorización de la megaminería en Mendoza. Hicieron una asamblea en la que también abordaron cuestiones medioambientales locales.

Los manifestantes corresponden al Movimiento Evita, FORJA, Unidad de Bases, Vamos – Patria Grande y el Partido Comunista, entre otros. También estuvo presente el concejal Fernando Maidana (Bloque Justicialista – Movimiento Evita). En el lugar exhibieron un cartel con la frase “el agua vale más que el oro”, una whipala y banderas alusivas al “Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos” y a Unidad de Bases.

Consultado por BRAGADO TV, Sergio Pedroza (FORJA) indicó que la concentración “no sólo es por lo que pasa en Mendoza”, sino también “instalar una agenda a nivel local”. Manifestó que “acá hace bastante tiempo que tenemos problemas de agua” y “no se ha tomado la conciencia suficiente sobre lo que implica”; además, agregó: “sobre el arsénico, lo que hizo la OPDS fue levantar el nivel de aceptación y así vamos a estar siempre dentro del rango, pero el problema sigue”. En ese marco, indicó: “no importa cuántos seamos los que estemos acá, sino la calidad de lo que proponemos”.

Otro de los organizadores del evento, Omar Cuello (Vamos – Patria Grande), sostuvo que “Mendoza marca un ejemplo donde la movilización -de la gente- logra revertir una decisión política o cambiarla, que era la de permitir la megaminería con la utilización de cianuro”. Recordó que “la democracia no termina con una elección, sino que los ciudadanos tenemos que entender que hay que movilizarnos por lo que queremos”. Habló de la importancia de empezar a trabajar los temas medioambientales locales, e indicó que “en el caso nuestro tenemos un tema con el agua porque no es apta para el consumo humano” y lo contrastó con el avance que se está registrando en otras ciudades como Nueve de Julio y Chivilcoy por la construcción de una planta potabilizadora y resoluciones judiciales. “El político necesita que el pueblo le esté exigiendo, porque sino ganan los intereses de los sectores que históricamente tuvieron el poder”, dijo.

Por su parte, el concejal Fernando Maidana cuestionó ante BRAGADO TV la ausencia del oficialismo y de otros partidos políticos en la convocatoria. Recordó que “el año pasado la Municipalidad se adhirió a los Objetivos de Desarrollo Sustentable que tiene como uno de sus ítems el medio ambiente”, por lo que exigió que se trabaje para cumplirlo. Además, dijo que “nosotros desde nuestra banca el año pasado pedimos un informe sobre el agua y todavía estamos esperando la respuesta”; “creemos que no es de calidad”, sostuvo. También mencionó que “en Bragado se está proyectando hacer un reservorio, por lo que se necesitan ciertos estudios para analizar los afluentes que llegan de distintos lugares y así ver si es beneficioso o no”.

El último en realizar declaraciones públicas fue Rodolfo Moraglio (Partido Comunista). Dijo estar “en contra de la minería a cielo abierto y de la contaminación” y manifestó que “era una de las pautas que tenía la revolución de 1917, o sea que para nosotros no es nuevo”. Luego optó por transpolar lo sucedido en Mendoza con lo que ocurre en Bragado con el glifosato: “nos dicen que no es nocivo pero está prohibido en otras partes del mundo, o sea que no es cierto que es bueno”. También indicó que “acá tenemos una acería y hay que ver si cumple las pautas por el humo ácido que se tira”. “Acá no se hace nada, y menos con un gobierno PRO, capitalista a ultranza”, arremetió.