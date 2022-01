Manuel Mónaco brindó su palabra tras firmar su primer contrato profesional con Sarmiento

Luego de firmar su primer contrato como futbolista profesional en Sarmiento de Junín, el joven bragadense Manuel Mónaco fue entrevistado por BRAGADO TV: EDICIÓN CENTRAL. En conversación con el periodista Enrique Giannino, comentó: “estoy muy contento con esto que estoy viviendo, pero esto no termina acá y voy a seguir metiéndole”.

Según comentó, después de la final de Reserva (competencia que ganó Sarmiento de forma histórica) los dirigentes le confirmaron que se iba a sumar al plantel del Primera División y que le iban a ofrecer un contrato profesional.

Respecto a su familia, señaló: “están contentos y orgullosos porque ellos también son parte de esto, estuvieron acompañándome. No sólo mi familia sino también mis amigos y mucha otra gente que me apoyo, algo que es muy importante para el jugador porque no es nada fácil llegar”.

Esta temporada coincidirá con el histórico jugador e ídolo racinguista Lisandro López, sobre quien dijo: “en los entrenamientos te das cuenta por la calidad y por la clase que tiene. Como persona yo mucho no puedo opinar porque lo conozco hace dos semanas, pero te das cuenta que es un líder y una gran persona”.