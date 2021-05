María Eugenia Calderón: “Tenemos muchas burbujas aisladas y esto nos alarma”

Compartir en...

Esta mañana, la secretaria general de la UDEB, María Eugenia Calderón, dialogó con ‘El Megáfono’ para referirse a la situación sanitaria en Bragado y el impacto que tiene en la continuidad de las clases presenciales.

En principio, Calderón celebró los testeos rápidos para el personal de educación, es decir, docentes y auxiliares, en las escuelas. “Son una muestra para saber cuál es la situación de los docentes y el personal auxiliar, detectar casos asintomáticos, hasta ahora venimos con todos negativos así que eso es positivo”, comentó.

En lo que respecta a las clases presenciales, manifestó su preocupación por la cantidad de burbujas aisladas en Bragado: “Tenemos muchas burbujas aisladas y esto nos alarma y nos lleva a mirar atentamente lo que está pasando en el distrito, esta es una cuestión sanitaria más que gremial, pero nuestra preocupación viene principalmente para el cuidado de los docentes y también a los alumnos y al personal auxiliar.”

Calderón también dijo que en ningún momento se opusieron a las clases presenciales, ya que considera que es la única forma de garantizar la igualdad y el aprendizaje de los alumnos, pero a su vez dijo que para que se sostengan deberían estar dadas las condiciones.

“Creemos necesario no arriesgar a las personas, por eso nosotros estamos pidiendo informes claros por parte de salud y que nos podamos reunir para que ellos puedan determinar cuál es la situación y que nos informen cuál es la situación real más allá de lo que uno pueda percibir”, explicó.

Además, habló sobre la falta de vacunas para el personal docente y auxiliar y calificó la situación como ‘crítica’. “Solamente tenemos registro de docentes y auxiliares vacunados con patologías de base, la mayoría dispensados como corresponde trabajando desde la casa, y no todos tienen las dos dosis de las vacunas, y en cambio los docentes que estamos en las escuelas en actividad dando clases, que por ahí no tenemos una patología de base y estamos registrados para la vacunación, no estamos siendo vacunados”, detalló.