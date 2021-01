MARÍA LAURA MORELLI PARTICIPÓ EN “EL CONVERSATORIO”

Compartir en...

Ayer al mediodía se emitió otra edición de “El Conversatorio”, el programa de entrevistas conducido por Marita Gelitti, al cuál ella define como un espacio de diálogo y reflexión. La entrevistada de esta semana fue la licenciada en psicología María Laura Morelli.

En principio, la profesional comenzó la charla definiendo el ‘autoconocimiento’: “Es tener esa conexión conmigo mismo, conocerme y saber de qué estoy hecho, qué me gusta, qué no me gusta, qué me hace feliz, qué me enoja, qué cosas pienso, cuáles son los pensamientos que generan mis acciones y reacciones, qué puedo controlar y que no puedo controlar”.

En otra parte de la entrevista, reconoció que en los tiempos actuales cada vez más gente se acerca para hacer terapia, y ella lo atribuye a que es mayor la cantidad de personas que quieren conocerse a sí mismas.

“¿Qué busca una persona cuando va a terapia? En realidad busca una escucha diferente, objetiva, otra mirada. Hay algún conflicto que lo hace padecer y cree que no tiene las herramientas para resolverlo solo, entonces cualquier terapeuta va a apuntar a la implicación de ese sujeto con lo que le pasa”, explicó.

Morelli también arremetió contra la necesidad impuesta de estar siempre en actividad, dejando de lado el tiempo libre para seguir trabajando. “El ocio tiene mala prensa, estamos educados para el ‘hacer’ y eso nos lleva al ‘tener’: cuanto más hacemos y más tenemos, más exitosos somos, y el ‘ser’ no sabemos de qué se trata, queda ahí atrás rezagado, y en realidad el ‘ser’, ‘¿quién soy?’ es la primer pregunta, ese es el comienzo, no el resultado”, afirmó.